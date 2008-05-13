Ющенко отбыл в Израиль
13:27, 13 мая 2008Политика
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Президент встретится с Пересом
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневным рабочим визитом в Израиль.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня в Иерусалиме глава Украинского государства примет участие в торжествах по случаю 60-й годовщины основания Государства Израиль. В частности, запланировано, что В.ЮЩЕНКО выступит с речью на Международной конференции по случаю 60-летия Израиля.
Кроме того, во время визита Президент Украины проведет встречу с Президентом Государства Израиль Шимоном ПЕРЕСОМ, а также ряд двусторонних встреч с другими главами государств – участниками торжеств.
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