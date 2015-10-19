Петиция о прекращении полномочий депутатов при невыполнении предвыборных обещаний набрала более 25 тысяч подписей

Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте президента.

Петиция содержит предложение наказывать депутатов при невыполнении своих предвыборных обещаний путем сложения полномочий в месячный срок.

"Кандидаты в депутаты всех уровней, а также мэры и президент должны сложить с себя полномочия в месячный срок, если они не будут выполнять свои предвыборные обещания. А сама предвыборная программа должна содержать конкретные пункты декларируемых намерений в конкретные сроки", - говорится в петиции.

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