Петиция о прекращении полномочий депутатов при невыполнении предвыборных обещаний набрала более 25 тысяч подписей
Петиция к президенту Украины об ответственности депутатов всех уровней перед избирателями при невыполнении предвыборных обещаний уже набрала более 25 тысяч подписей.
Об этом свидетельствуют результаты голосования на сайте президента.
Петиция содержит предложение наказывать депутатов при невыполнении своих предвыборных обещаний путем сложения полномочий в месячный срок.
"Кандидаты в депутаты всех уровней, а также мэры и президент должны сложить с себя полномочия в месячный срок, если они не будут выполнять свои предвыборные обещания. А сама предвыборная программа должна содержать конкретные пункты декларируемых намерений в конкретные сроки", - говорится в петиции.
Читайте такжеПетиция о лишении мандатов за прогулы в Раде собрала более 25 тысяч голосов
Ранее УНИАН сообщал, что петиция о прекращении подачи электроэнергии, произведенной в Украине, на временно оккупированную территорию Крыма набрала более 25 тысяч голосов.