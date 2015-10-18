Президент планирует провести Нацсовет реформ по вопросам имплементации изменений для безвизового режима с ЕС

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам в воскресенье вечером.

«Я уверен в том, что на следующей неделе у меня будет необходимость встретиться с руководителями парламентских фракций и провести Национальный совет реформ по вопросам имплементации всех необходимых изменений» (для введения безвизового режима - УНИАН), - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада проголосует за все необходимые законы для введения безвизового режима с Евросоюзом.

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Справка УНИАН. Диалог между ЕС и Украиной по визовой либерализации начался 29 октября 2008 года, а План действий по визовой либерализации были представлены Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий либерализации визового режима и с сентября активно имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.

Верховная Рада 8 октября приняла в первом чтении ряд законопроектов, необходимых для безвизового режима с ЕС. В частности, за основу принят законопроект, который позволит накладывать арест на собственность любых лиц в рамках расследования уголовного производства (законопроект №2541а) изменения в Уголовный кодекс Украины (законопроект №2540), в котором предусмотрена конфискация имущества у третьих лиц, имеющих отношение к совершившему преступление; законопроект №3040 «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными в результате коррупционных и других преступлений».

13 октября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что рассчитывает на принятие парламентом в начале ноября пакета законопроектов, необходимых для имплементации безвизового режима с Европейским Союзом.

16 октября председатель Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что законы по визовой либерализации должны быть приняты до 9 ноября, когда Министерство иностранных дел Украины отправлять в Европейскую комиссию соответствующую информацию.

Он также отметил, что до 22 октября депутаты должны подать свои поправки в законопроекты ко второму чтению.

Еврокомиссия до 15 декабря планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.