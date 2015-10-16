В Раде хотят к 9 ноября принять законы по визовой либерализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочего совещания по вопросам подготовки законопроектов, направленных на выполнение Плана действий о либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины.

Читайте также19 октября на Нацсовете реформ отчитаются о выполнении критериев для безвизового режима с ЕС – нардеп

В частности, говоря о графике работы над законопроектами о визовой либерализации, Гройсман отметил, что “МИД должен направить... в Европейскую комиссию всю информацию до 9 ноября”.

“Это означает, что мы должны это сделать (принять необходимые законы - УНИАН) к этой дате. И отчет Европейской комиссии должен быть представлен до 15 декабря”, - подчеркнул спикер.

Он также отметил, что до 22 октября депутаты должны подать свои предложения к законопроектам ко второму чтению.

Спикер также высказал мнение, что было бы хорошо, если бы в подготовке законопроектов приняли участие не только Кабмин, но и представители ЕС.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада украины 8 октября приняла в первом чтении ряд законопроектов, необходимых для безвизового режима с ЕС. В частности, за основу принят законопроект, позволяющий налагать арест на собственность каких-либо лиц в рамках расследования уголовного производства (законопроект №2541а); изменения в Уголовный кодекс Украины (законопроект №2540а), которыми предусмотрена конфискация имущества у третьих лиц, причастных к совершению преступления; законопроект №3040 «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

13 октября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что рассчитывает на принятие парламентом в начале ноября пакета законопроектов, необходимых для имплементации безвизового режима с Европейским Союзом.

Еврокомиссия до 15 декабря планирует оценить выполнение Украиной Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.