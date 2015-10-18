"Под дулами российских автоматов их никто проводить не будет": Яценюк назвал условия для выборов на Донбассе

Об этом глава Кабмина заявил в «10 минутах с премьер-министром» в воскресенье, 18 октября.

"Первое условие - выборы под дулами российских автоматов никто проводить не будет. Они обязаны покинуть территорию Украины и выполнить Минские договоренности", - подчеркнул Яценюк.

Во-вторых, отметил премьер, "полтора миллиона временно перемещенных лиц, которые зарегистрированы в Украине, должны получить право принять участие в таком избирательном процессе и выбрать тех, кто будет представлять местную власть Донецка и Луганска.

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Третье условие, по его словам, такие выборы должны четко соответствовать украинскому законодательству и высоким стандартам честных и прозрачных выборов.

«Четвертое - мы должны обеспечить политическую конкуренцию в Донецке и Луганске, как через доступ средств массовой информации к этим территориям, так и через право всем политическим партиям Украины принять участие в этих выборах и направить туда своих кандидатов», - сказал Яценюк.

При этом он заверил, что русская идея легализовать через выборы этот анклав и предоставить террористам статус депутатов местных советов не пройдет.