Перемирие на Донбассе приобрело устойчивый характер только благодаря встрече в Париже - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что режим двустороннего прекращения огня на Донбассе приобрел устойчивый характер только благодаря встрече в "нормандском формате" в Париже.

Об этом он заявил в своем обращении к народу, которое транслировалось в воскресенье вечером.

Читайте такжеБез выборов на оккупированном Донбассе политическое урегулирование зайдет в тупик - Порошенко

"Наиболее красноречивым результатом является тишина, которая в течение последней недели, - несмотря на отдельные провокации боевиков, - установилась на Донбассе. Впервые за полтора года случаются дни, когда не стреляют даже из пистолетов... Еще с 29 августа введен режим двустороннего прекращения огня. Устойчивого же характера этот режим получил только благодаря встрече в Париже. Нам удалось заставить врага согласиться на отвод вооружений от линии соприкосновения", - заявил глава государства.

Он также напомнил, что совместными скоординированными усилиями с нашими партнерами - прежде всего с Германией, Францией и США, - удалось добиться от России обязательства не проводить псевдовыборы в оккупированных районе 18 октября и 1 ноября.

"Вместе с прекращением огня и достижением перемирия это не только дает шанс продолжить усилия по политико-дипломатического урегулирования. Такое решение позволяет избежать военной эскалации. Прошлогодние псевдовыборы - напомню, кто забыл, - спровоцировали возобновления боевых действий. Крайне важна договоренность усилить миссию ОБСЕ. Теперь она должна получить гарантированный доступ не только к тем оккупированным территориям, которые прилегают к линии соприкосновения, но на всю их глубину... До российско-украинской границы. Это, кстати, первый шаг к возвращению границы под украинский контроль ", - сказал Порошенко.

Читайте такжеПорошенко: Если потеряем шанс вернуть Донбасс, никто в мире не будет говорить о возвращении Крыма

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран «нормандского формата» в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

По словам президента, отвода легкого вооружения продлится 41 день. Определена этапность отвода, а также этапы промежуточной проверки, чтобы обеспечить полное выполнение этого пункта. «Речь идет не только об артиллерии калибра менее 100 мм, но и о танках и минометах. Это то, от чего несут большие потери и будет способствовать обеспечению стабилизации ситуации и четкому соблюдению режима прекращения огня», - подчеркнул Порошенко.