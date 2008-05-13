Ющенко встретился с Яценюком и представителями коалиции
10:26, 13 мая 2008Политика
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БЮТ выразил свою позицию
В Верховной Раде состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ и представителями коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
Он отметил, что фракция БЮТ высказала свою позицию о необходимости в первую очередь рассмотреть антиинфляционные законопроекты.
На неоднократные вопросы, что сказал Президент, И.КИРИЛЕНКО не ответил, лишь отметил: «Мы высказали свою позицию».
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