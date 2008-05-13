Ющенко встретился с Яценюком и представителями коалиции

В Верховной Раде состоялась встреча Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с председателем ВР Арсением ЯЦЕНЮКОМ и представителями коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ высказала свою позицию о необходимости в первую очередь рассмотреть антиинфляционные законопроекты.

На неоднократные вопросы, что сказал Президент, И.КИРИЛЕНКО не ответил, лишь отметил: «Мы высказали свою позицию».