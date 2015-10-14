Порошенко: Силы сдерживания нужны не только на Донбассе, а по всей линии границы с Россией

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на о.Хортица в рамках рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеПорошенко: Украину планировали стереть с политической карты мира или расчленить

“Нынешнее перемирие не должно никого вводить в заблуждение. Силы сдерживания нам нужны не только на Донбассе, а по всей линии границы с агрессором и оккупантом, с РФ, вдоль моря, у Приднестровья. Поэтому мы и наростили Вооруженные Силы до 250-ти тысяч”, - отметил глава государства.