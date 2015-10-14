Порошенко: Украину планировали стереть с политической карты мира или расчленить
16:07, 14 октября 2015Политика
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Украину планировали стереть с политической карты мира или расчленить.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на о. Хортица в рамках рабочей поездки в Запорожскую область, передает корреспондент УНИАН.
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«Украину планировали стереть с политической карты мира. Или расчленить между Малороссией и Новороссией. Или превратить в слабую конфедерацию зависимых от соседнего государства регионов. Ничего у них не получилось. Важная историческая деталь: все империи, которые пытались напасть, проглотить и переварить Украину, упали ”, - сказал глава государства.
Порошенко заверил, что Украина была, есть и будет.
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