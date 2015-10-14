В Киеве проходит "Марш героев" (событие завершено)

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на площади состоялся митинг по случаю 73-годовщины создания УПА.

В марше принимают участие около 3,5 тысяч участников. В частности, это - представители ВО “Свобода ”, “Правого сектора”, Организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов.

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Участники марша движутся к ЛукьяновскомуСИЗО по улице Сечевых стрельцов (бывш. - Артема).

Милиция проверяет, не принес ли какой-нибудь патриот на марш гранату. pic.twitter.com/3RPv9StIWm — Russian Mistress (@JuMistress) October 14, 2015

Правый Сектор ➡ Сила Шествие до Лукьяновки pic.twitter.com/1rnNTWu2J8 — Свободный Украинец (@VilniyU) October 14, 2015

Они скандируют: “Слава Украине! - Героям слава!” и бьют в барабаны.

Перед колонной едет автомобиль полиции, саму улицу освободили от транспорта, автомобили только стоят припаркованные на обочинах.

После Лукьяновского СИЗО участники марша должны отправиться в изолятор временного содержания, где планируется концерт украинских групп.