В Киеве проходит "Марш героев" (событие завершено)

14:31, 14 октября 2015
Политика
6456

В Киеве с Михайловской площади до Лукьяновского СИЗО отправились участники “Марша героев”.

Марш / @VilniyU

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим на площади состоялся митинг по случаю 73-годовщины создания УПА.

В марше принимают участие около 3,5 тысяч участников. В частности, это - представители ВО “Свобода ”, “Правого сектора”, Организации украинских националистов и Конгресса украинских националистов.

Читайте такжеНа Михайловской площади в Киеве начался митинг по случаю 73-годовщины создания УПА (прямая трансляция)

Участники марша движутся к ЛукьяновскомуСИЗО по улице Сечевых стрельцов (бывш. - Артема).

Они скандируют: “Слава Украине! - Героям слава!” и бьют в барабаны.

Перед колонной едет автомобиль полиции, саму улицу освободили от транспорта, автомобили только стоят припаркованные на обочинах.

После Лукьяновского СИЗО участники марша должны отправиться в изолятор временного содержания, где планируется концерт украинских групп.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter