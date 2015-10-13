Порошенко: Россияне из своего оружия сбили Boeing 777

Об этом написал в Твиттере пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Порошенко: MН17 был сбит с территории, оккупированной россиянами, из российского оружия. Фамилии виновных должен был назвать суд, который заблокировала РФ», - написал Цеголко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область прокомментировал журналистам результаты расследования катастрофы самолета МС-17, подчеркнув, что воздушное судно «Малазийских авиалиний» было атаковано российской ракетой из установки «Бук».

«Территория, с которой происходил запуск террористами этой ракеты, была оккупирована россиянами. Нидерландская следственная группа, проводившая расследование, не может называть фамилии преступников. Это должен делать международный трибунал», – отметил глава государства.

Президент напомнил, что при рассмотрении в Совете безопасности ООН предложения о создании такого трибунала Россия заблокировала это решение.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все 298 человек, находившихся на борту самолета, погибли.

Большинство жертв - подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете "Малайзийских авиалиний" MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

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Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила право вето на резолюцию о создании международного трибунала.

После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

Сегодня, 13 октября, на военно-воздушной базе Нидерландов председатель Совета безопасности Нидерландов Чиббе Яустра обнародовал отчет о расследовании катастрофы рейса МН17, в котором отмечается, что самолет Малазийских авиалиний был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук". Также установлено, что ракета была выпущена с территории размером 320 кв. км в восточной части Украины.