В России готовят контрдокумент, которым хотят переложить всю ответственность за катастрофу MH17 на Украину

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на заседании рабочей группы при председателе Госдумы РФ по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых в Украине правовых актов заявил заведующий кафедрой международного права МГИМО (Университета) МИД России Александр Вылегжанин.

"Упоминалось о трибунале по катастрофе малазийского "Боинга", который пытается Украина сегодня организовать. Очевидно, и на это нужно уже сегодня готовить некоторый контрдокумент",- сказал он.

"Мы считаем, норма международного воздушного права, потому что с точки зрения стандартов ИКАО ответственность за крушение самолета несет не тот, кто сбил, а несёт государство, которое осуществляло проводку этого самолёта", - добавил он.

Он отметил, что в данном случае речь идёт о диспетчерах, которые "задавали высоту малазийского "Боингу" и маршрут, давали соответсвующие указания".

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Вылегжанин считает, что нужно подготовить такой документ, "чтобы показать, что ответсвенность за эту катастрофу не зависимо кто сбил этот малазийский "Боинг" лежит конкретно на территориальном на тот период суверене, который представлен в ИКАО".

Он заявил, что "Донбасс точно в ИКАО не представлен".

Вылегжанин считает, что таким образом можно способствовать "консолидации международноправовой позиции России".

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Все находившиеся на борту самолета 298 человек погибли.

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Большинство жертв – подданные Нидерландов. Король Нидерландов Виллем-Александр заявил, что семьи погибших в самолете "Малайзийских авиалиний" MH17 ожидают привлечения виновных к ответственности.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы. Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды и Украина.

Россия 29 июля на заседании Совета безопасности ООН применила вето к резолюции о создании международного трибунала.

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После голосования министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс заявил, что Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина продолжат поиски механизмов для привлечения к ответственности тех, кто сбил "Боинг".

11 августа Совет безопасности Нидерландов сообщил, что совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса МН17 нашла несколько фрагментов, которые могут принадлежать ракете с ЗРК "Бук". Эти части были найдены во время предыдущей миссии на востоке Украины и находятся в распоряжении уголовного следственной группы MH17 и Совета безопасности Нидерландов.