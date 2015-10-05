В Париже нашли полное понимание того, что виновные в катастрофе MH17 не будут подлежать амнистии - АП
Лидеры стран "нормандской четверки" 2 октября в Париже нашли полное понимание того, что виновные в сбитии самолета малазийских авиалиний MH17 лица амнистии не будут подлежать, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
"Принципиально, что амнистии не подлежат лица, которые будут обвинены или обвиняются в массовых убийствах людей, преступлениях против человечества, и в частности, в том числе те, которые были причастны к сбитию самолета Малазийских авиалиний MH17. Этот вопрос у нас снят, и по этому вопросу мы нашли полное взаимопонимание в Париже", - подчеркнул Елисеев.
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Как сообщал УНИАН, Россия на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций применила вето на резолюцию по созданию международного трибунала по расследованию по факту сбития самолета Малазийских авиалиний "Боинг-777" рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года и гибели 298 человек.