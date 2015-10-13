В Киеве создана организация российских политэмигрантов "Русский центр"

Политическая организация российских оппозиционеров-политэмигрантов "Русский центр" на съезде в Киеве утвердила свой устав, программу и открывает интернет-портал.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор движения "Русский центр" Денис Вихорев.

Он напомнил, что 11 октября состоялся учредительний съезд организации. Ее цели, добавил Вихорев, это "координация и взаимопомощь в рамках русской общины в Украине", а также "стать фактором, который будет влиять на российскую внутреннюю политику".

"И возможно, потом, когда эпоха Путина наконец-то подойдет к концу, "Русский центр" сможет стать полноценной политической организацией, которая будет участвовать в жизни гражданского общества, координировать, организовывать и защищать интересы русского народа в России", - сказал Вихорев.

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На съезде, сообщил Вихорев, были приняты устав и программа организации. После съезда, добавил координатор, члены организации переходят к "решению тех задач, которые стоят перед нашей организацией, которые поставил перед собой съезд".

Вихорев выразил уверенность в том, что организация в Украине будет расти, а в России "придется строить работу на подпольных принципах".

Участниками организации, отметил он, являются политэмигранты из РФ и участники добровольческих батальонов. "Абсолютное большинство этих людей приехали сюда, в Украину, по зову сердца. Часть, конечно, приехали потому что в России они имели уголовные преследования против себя", - сказал Вихорев и отметил, что большинство приехали в Украину для того, чтобы "поддержать братский украинский народ в его борьбе с российской, с кремлевской оккупацией".

Кроме того, добавил Вихорев, целью "Русского центра" является "нести поражение неосталинисткому проекту "Новороссия", уничтожить плацдарм для кремлевской оккупации Украины". "И дальше сделать следующий шаг к освобождению нашей родины", - сказал он и подчеркнул, что девизом организации являются слова "Добудем родину".

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Координатор движения также сообщил, что одна из целей - защита и представление интересов эмигрантов из РФ.

Вихорев отметил, что в ближайшее время начнет работу интернет-портал организации, где будут публиковаться материалы участников инициативной группы и тех, кто поддерживает организацию в России. "Мы будем готовить инфраструктуру протеста. Мирного протеста. Для начала", - сказал он.

В свою очередь, лидер молодежных неформальных националистических объединений Алексей Левкин заявил, что "реальная политическая жизнь сегодня в России запрещена, именно поэтому, собравшись здесь, за пределами этого огромного ГУЛАГа, который образовался на месте нашей бывшей родины, мы способны объединиться, создать структуру, иметь системный подход для того, чтобы в будущем вернуться на свою родину с новыми силами, организованно, и дать нашему народу то, что он не имеет уже долгие десятилетия".