В БЮТ объясняют, что совместное голосование с ПР - это еще не ”ширка”

В случае совместного голосования Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) и Партии регионов по некоторым вопросам, в том числе по изменениям в Конституцию, речь не идет о создании новой коалиции. Об этом заявил народный депутат от БЮТ Владимир Яворивский в эфире "Эра FM", сообщает ЛігаБізнесІнформ.

"Я единственное что хочу сказать, чтобы … не подумали о том, что создается так наз. "ширка", или широкая коалиция. Могут быть ситуативные просто голосования. Я на этом подчеркиваю", - заявил политик.

При этом он сомневается, что нынешняя коалиция распадется, так как, по его словам, во фракции "Наша Украина – Народная самооборона" (НУНС) нет большинства, которое могло бы проголосовать за выход из коалиции. "Из-за этого распада коалиции в ближайшее время я не вижу", - сказал В.Яворивский.

Напомним, ранее премьер-министр Юлия Тимошенко выразила убеждение, что после пасхальных праздников парламент соберется и проголосует в первом чтении изменения в Конституцию, предусматривающие создание в Украине парламентской республики.