Турчинов про провокации, черный нал и грязные технологии

Кандидат на должность мэра Киева от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ просит политических оппонентов БЮТ прекратить использовать «грязные технологии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом он сказал на брифинге для журналистов.

«Вчера захватили огромный объем «грязной продукции». Нашли типографию, где это было напечатано. Руководство этой типографии спряталось. Их сейчас разыскивают», - сообщил А.ТУРЧИНОВ, комментируя ситуацию с распространением фальшивого выпуска газеты «ВВ».

По словам А.ТУРЧИНОВА, вся «грязная печатная продукция» выпускается за наличные, а это является преступлением. «Это преступление против бюджета, налоговое преступление. Это выпуск нелегальной продукции», - заявил он.

А.ТУРЧИНОВ обратился ко всем, кто занимается «черным PR» и попросил их прекратить провокации. «Это не прибавит вам голосов и не лишит поддержки тех, против кого вы это делаете. Это бесперспективно», - отметил кандидат в мэры от БЮТ.

Справка УНИАН. 7 мая возле станций метро в Киеве бесплатно раздавали четырехполосную газету с логотипом, визуально похожим на логотип газеты “Вечерние вести”. Однако более мелким шрифтом на логотипе было указано название “Вечерний вестник” № 3, 2008 г.

На развороте газеты были опубликованы якобы эксклюзивное интервью премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО под заглавием “Я готова пожертвовать Киевом, чтобы навести порядок в стране”. А на последней странице - якобы интервью с А.ТУРЧИНОВЫМ под заглавием “А.ТУРЧИНОВ: Я не хочу быть мэром”.