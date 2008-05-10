Регионалы бросят один на один коалицию с кадровыми вопросами

Фракция Партии регионов не будет принимать участия в голосовании по кадровым вопросам, которые будут предлагаться коалицией.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил народный депутат, член фракции Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

«Если коалиция будет ставить кадровые вопросы, то Партия регионов голосовать не будет», - сказал он. А.КЛЮЕВ объяснил это тем, что данные вопросы являются проблемой коалиции.

«Если у них есть голоса, то пусть ставят на голосование кадровые вопросы. Нет голосов, а мы знаем, что у них их нет, то кадровые вопросы проходить не будут», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля коалиция инициировала рассмотрение вопросов об освобождении Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя Фонда государственного имущества и назначения на эту должность Андрея ПОРТНОВА; освобождение Алексея КОСТУСЕВА от должности председателя Антимонопольного комитета и назначения на эту должность Давида ЖВАНИИ, назначения на должность вице-премьер-министра Виталия ГАЙДУКА, утверждение в должности председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, освобождение от должности председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Эдуарда ПРУТНИКА и назначение на эту должность Игоря КУРУСА.