Ввод в действие закона о государственном финансировании партий попытаются отсрочить – нардеп

Так считает народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает "5 канал".

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"Я не думаю, что это будет безболезненный процесс. Возможно будут даже попытки отложить введение в действие этого закона. Согласились сейчас на компромисс на 1 июля 2016 года. Я не исключаю такой возможности, что кто-то будет поднимать вопрос – а давайте его введем в действие с начала 2017 году или 2018 году. Поэтому это, наверное, будет происходить болезненно, но будет происходить пошагово", - считает депутат.

Иванна Климпуш-Цинцадзе также считает, что в использовании этого закона в первую очередь коснется мелких политических партий: "Он, наверное, начнется с меньших партий - именно из тех партий, которые, прежде всего, претендуют на такое финансирование, которые рассчитывают по крайней мере на 2% поддержку".

Как сообщалось, 8 октября Рада приняла закон, которым устанавливается государственное финансирование политических партий. Определяется, что за счет средств государственного бюджета Украины финансируется уставная деятельность политических партий, не связанная с их участием в выборах народных депутатов, выборах президента Украины и местных выборах, а также возмещаются расходы политических партий, связанные с финансированием их предвыборной агитации во время очередных и внеочередных выборов народных депутатов Украины.