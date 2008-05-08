Россияне считают своими врагами США, Грузию и Украину (соцопрос)

Почти четверть россиян считают, что у РФ сложились враждебные отношения с Украиной.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении агентства УНИАН.

В частности, наиболее напряжённые, враждебные отношения у России, согласно опросу, сложились с США, Грузией (так полагают по 25% опрошенных) и Украиной (21%).

Кроме того, к оппонентам России относят Великобританию, Польшу, страны Балтии в целом и Эстонию в частности (5-8%), реже - Латвию, Литву, Японию, Китай (по 2-3%), другие государства.

Наиболее дружественные отношения у РФ, по мнению респондентов, в настоящее время сложились с Китаем (так считают 23% опрошенных), Германией (17%) и Беларусью (14%).

Реже к лучшим друзьям России причисляют Казахстан, США, Индию, Францию (по 6-9%), страны Евросоюза в целом (4%), Болгарию, Японию (по 3%).

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 5-6 апреля 2008 г. Опрошено 1 тыс. 600 человек в 153 населенных пунктах 46 областей, краев и республик РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.