Что получил Медведев вместе с должностью

Вместе с должностью президента России Дмитрий Медведев получил ядерный чемоданчик, Знак президента РФ и Штандарт президента РФ, 6-метровый лимузин «Мерседес-бенц Пулман» и «Борт номер один».

Ядерный чемоданчик- это переносной терминал «Чегет» с кодами, которые необходимы для запуска ядерного потенциала страны. Кстати, сразу же после инаугурации офицеры-операторы проинструктировали Дмитрия Медведева на предмет знания этой техники и даже заставили расписаться под графой «принял».

Знак президента - это орден «За заслуги перед Отечеством». Но на особой цепочке из широких звеньев с орлами. На обратной стороне цепочки выгравированы имена всех экс-президентов и действующего главы государства и годы их правления. «Дмитрий Анатольевич Медведев» и цифры «7 мая 2008 года» во время вчерашней церемонии уже были нанесены на очередное звено.

Оригинал штандарта хранится в кабинете президента в 1-м корпусе Кремля. Дубликат развевается над корпусом.

6-метровый лимузин «Мерседес-бенц Пулман» оснащен 12-цилиндровым двигателем в 517 «лошадей». Бронированный корпус не пробить даже из снайперской винтовки. Стоимость такого броневичка колеблется от 500 тысяч до 1,5 млн. долларов в зависимости от комплектации и степени защиты.

«Борт номер один». Правильно президентский лайнер называется Ил-96-300-ПУ(М). В нем есть все для того, чтобы глава государства мог поработать и передохнуть во время длительных командировок: конференц-зал, спальня, душевая, кухня.

Комсомольская правда