В МИД допускают возможность очередной встречи лидеров "нормандской четверки" до конца года

Директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев допускает возможность проведения очередной встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России до конца года.

Об этом он сказал в эфире Hromadske.tv.

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"Было в Париже обсуждение возможности, во-первых, лидеры всегда могут поговорить по телефону, это может произойти в любое время при необходимости. Была предварительная договоренность о том, что министры иностранных дел могут оценить выполнение договоренностей и продвижения по полной имплементации "Минска" в ноябре месяце, и возможно до конца года могут еще раз встретиться лидеры "нормандского формата", - сообщил Макеев.