Геращенко отреагировал на обвинения Следкома РФ и угрозы Кадырова в свой адрес

Народный депутат Украины Антон Геращенко назвал лживыми и смешными обвинения Следственного комитета РФ в свой адрес.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

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«Следственный комитет РФ заявил о том, что возбудил на меня уголовное дело, за якобы призывы к терроризму. Свидетели секты Владимира Путина как всегда лгут. Я призывал и призываю фиксировать преступления террориста Путина и его подручных, как против украинского, так и против сирийского и других народов, на крови которых Путин безуспешно пытается построить здание новой империи зла», - написал он.

Геращенко отметил, что сегодняшнее уголовное дело, которое возбудил по отношению к нему Следственный комитет России – уже второе.

«Первое они начали расследовать больше года назад, по факту моего участия в формировании добровольческих батальонов милиции и Нацгвардии, во многом благодаря которым нам удалось отстоять Юго-Восток Украины от полного распада и хаоса. Все эти угрозы в мой адрес Следственного Комитета, Кадырова и других марионеток Путина - мне смешны. Я знаю, что то, что я делал и делаю в интересах защиты интересов Украины как в МВД, так и в Раде и в информационном пространстве - правильно!», - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 октября, в Следственном комитете России заявили о возбуждении уголовного дела в отношении Геращенко.

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«Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Верховной рады, внештатного советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма»», - говорится в сообщении следственного комитета РФ.

По данным "следствия", Геращенко опубликовал пост на своей странице в одной из социальных сетей, где публично призвал пользователей раскрывать известную им информацию о российских военных, которые участвуют в операции в Сирии.