Порошенко назвал настоящим перемирием полное прекращение огня с начала октября

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко сегодня, выступая перед военными на учебно-методических сборах в военном институте Киевского национального университета им. Шевченко, передает корреспондент УНИАН.

«В течение первой недели октября на фронте мы имеем режим полной тишины, ни одного выстрела. Это еще, на самом деле, не конец войны. Конец войны будет, когда будет освобожден от оккупантов последний клочок украинской земли. Но это уже не просто приостановка огня - это настоящее перемирие», - сказал Порошенко.

Читайте такжеДоговоренности "нормандской четверки" не являются окончанием российской агрессии - Климкин

В то же время он отметил, что враг продолжает мощную войну в информационном пространстве.

«Дожил бы Геббельс до наших дней, он бы дал высокую оценку промыванию мозгов российскими оккупантами», - отметил президент, призвав при этом всех и, прежде всего военных, не поддаваться на информационную провокацию.