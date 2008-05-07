Часть подписчиков таки получила ”уничтоженную” Портновым газету?

Фонд государственного имущества Украины направил официальный запрос ОАО «Издательство «Киевская правды» относительно информации об уничтожении сегодняшнего тиража газеты «Ведомости приватизации», которая печатается в этом издательстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

Согласно сообщению, если будет официально подтверждено, что часть тиража уничтожена, ФГИУ будет требовать от издательства допечатать недостающее количество газет.

В соответствии с информацией пресс-службы, большинство подписчиков сегодня все-таки получили «Ведомости приватизации». В то же время агентству УНИАН, которое также является подписчиком этого издания, газета сегодня доставлена не была.

В ФГИУ отметили, что Фонд проинформировал о сложившейся ситуации «компетентные органы».

Как сообщал УНИАН, назначенный правительством и.о. председателя Фонда госимущества, народный депутат Андрей ПОРТНОВ заявил, что сегодня ночью в типографии «Киевская правда» был уничтожен тираж газеты «Ведомости приватизации», подписанный отстраненной правительством от исполнения полномочий председателя ФГИУ Валентиной СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По его словам, в этом номере газеты были объявления об отмене конкурса по продаже пакетов акций Одесского припортового завода и ряда облэнерго.

«Только наше личное присутствие и письменное обращение к руководству типографии позволило уничтожить тираж в рамках закона», - сказал А.ПОРТНОВ.

По его словам, по факту уничтожения незаконного тиража составлен соответствующий акт. «Те, кто нанес такими действиями ущерб государству, потратив деньги на издание газеты, будут отвечать в соответствии с законом», - убежден А.ПОРТНОВ.