Гройсман обещает не допустить назначения судей с запятнанной репутацией
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман обещает не допустить назначения судей, которые себя скомпрометировали.
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман обещает не допустить назначения судей, которые себя скомпрометировали.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сегодня на пленарном заседании Гройсман подчеркнул, что в парламенте есть достаточно информации, чтобы не допустить назначения таких судей.
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Гройсман поблагодарил общественность за внимание к процессу назначения Верховной Радой судей. «Я бесконечно благодарен общественности, которая тщательно анализирует списки судей, поданные в Верховную Раду», - сказал он.
Гройсман отметил, что «есть очень много информации в отношении людей, которые фактически запятнали репутацию». В этом контексте руководитель парламента выразил благодарность Службе безопасности Украины "за достоверную информацию о некоторых судьях, которые перешли на сторону врага во время оккупации, и еще сегодня находились в списках» на назначение.
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«Еще раз убедился в том, что предложение привлечь общественность к информированию по этому поводу и открытость этого процесса является абсолютно результативными. Думаю, что мы не допустим никакой возможности, чтобы были назначены судьи с запятнанной репутацией, - подчеркнул Гройсман. - Все будут знать, кто это, каким образом будет назначаться, кто как голосует - когда будем голосовать, пройдемся по каждой кандидатуре, и это будет абсолютно публично».