Гройсман обещает не допустить назначения судей с запятнанной репутацией

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман обещает не допустить назначения судей, которые себя скомпрометировали.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сегодня на пленарном заседании Гройсман подчеркнул, что в парламенте есть достаточно информации, чтобы не допустить назначения таких судей.

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Гройсман поблагодарил общественность за внимание к процессу назначения Верховной Радой судей. «Я бесконечно благодарен общественности, которая тщательно анализирует списки судей, поданные в Верховную Раду», - сказал он.

Гройсман отметил, что «есть очень много информации в отношении людей, которые фактически запятнали репутацию». В этом контексте руководитель парламента выразил благодарность Службе безопасности Украины "за достоверную информацию о некоторых судьях, которые перешли на сторону врага во время оккупации, и еще сегодня находились в списках» на назначение.

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«Еще раз убедился в том, что предложение привлечь общественность к информированию по этому поводу и открытость этого процесса является абсолютно результативными. Думаю, что мы не допустим никакой возможности, чтобы были назначены судьи с запятнанной репутацией, - подчеркнул Гройсман. - Все будут знать, кто это, каким образом будет назначаться, кто как голосует - когда будем голосовать, пройдемся по каждой кандидатуре, и это будет абсолютно публично».