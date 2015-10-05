В АП рассказали, при каких условиях санкции против РФ могут быть усилены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Замглавы АП отметил, что наблюдатели ОБСЕ должны иметь свободный и безопасный доступ ко всей территории Донбасса.

"Для нас было принципиально важно, чтобы в Париже мы договорились о полном доступе ОБСЕ ко всем участкам так называемой оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемый участок украинско-российской государственной границы", - подчеркнул Елисеев.

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Заместитель главы АП пояснил, что это важно, поскольку у боевиков существует понимание - что инструкторы ОБСЕ имеют доступ только к так называемой буферной зоне.

"Но в зону, где, по нашим данным, и мы в этом точно убеждены, находятся тайники или спрятано российское оружие, танки и артиллерия, доступ не предоставлялся. Итак, для нас принципиально важно, что теперь доступ должен быть предоставлен на всю территорию. И в случае, если доступ не будет предоставлен, это будет основанием для созыва чрезвычайного заседания соответствующего органа, это Трехсторонней контактной группы для урегулирования этого вопроса. Если этот вопрос не будет урегулирован, соответствующая сторона будет нести ответственность. Какую ответственность – в том числе и в контексте ужесточения санкций против той страны, которая за это ответственна", - заявил Елисеев.

Как сообщал УНИАН ранее, "нормандская четверка" в Париже договорилась, что миссия ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всем оккупированным территориям, включая украинско-российскую границу.