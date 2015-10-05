В Минске 6 октября трехсторонняя контактная группа обсудит особенности проведения выборов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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"Обсуждение особенностей проведения местных выборов будет происходить в рамках трехсторонней контактной группы. И я хочу сказать, что завтра уже состоится очередное заседание, на котором, как мы рассчитываем, как раз этот процесс и будет начат", - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Франции, Германии и РФ по ситуации на Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи заявил, в частности, что все ее участники отметили недопустимость проведения фейковых выборов 18 октября и 1 ноября и достигли договоренностей, что такие выборы должны проходить исключительно по украинским законам.

В свою очередь президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во время переговоров стороны договорились, что для проведения выборов в так называемых "ДНР" и "ЛНР" "будет принят отдельный закон".

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Олланд также добавил, что в рамках встречи обсуждался вопрос амнистии, которая "должна случиться вместе с выборами". "Это означает, что иммунитет должен быть предоставлен и гарантирован всем кандидатам во время предвыборного периода", - сказал президент Франции.