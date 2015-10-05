Петиция о назначении Тимошенко послом в Гондурасе набрала более 25 тысяч подписей
Электронная петиция к президенту Украины Петру Порошенко о назначении лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко послом в Гондурасе набрала более 25 тыс. подписей.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
"В связи с большим управленческим опытом и необходимыми знаниями у Тимошенко Юлии Владимировны просим вас назначить ее послом в Гондурас", - говорится в петиции.
Так, по состоянию на 13:55 5 октября ее подписал 25 031 человек.
До конца сбора подписей осталось 72 дня.
В то же время за петицию о поднятии вопроса о том, кто одобрил досрочное освобождение Тимошенко и возвращении ее к отбыванию срока наказания за злоупотребление властью отдали голоса 254 человека.
За признание преступным газового соглашения Тимошенко-Путина 2009 г., пересмотр и отмену его проголосовали 188 человек.
Меньше всего голосов набрали петиции о назначении Тимошенко послом в Китай (7 человек) и о назначении ее премьером (15 человек).
Всего на сайте президента зарегистрировано 15 петиций касательно Тимошенко.
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Напомним, на рассмотрение президенту подается петиция, в поддержку которой собрано не менее 25 тыс. подписей в течение не более трех месяцев со дня опубликования.
Ранее президент Украины Петр Порошенко ответил на электронную петицию о внедрении голосования в Верховной Раде по отпечаткам пальцев. Петиция за 90 дней набрала почти 30 тыс. подписей.