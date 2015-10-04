Президент заявил, что никакого "плана Мореля" не было и нет

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в интервью ряду телеканалов, которое транслировал телеканал «Украина».

По его словам, в Париже обсуждались сроки и шаги по ускорению и усилению имплементации Минских соглашений.

Порошенко подчеркнул. что «никакого плана Мореля» не существует и не существовало. «Есть некоторые предложения и, часть из которых может быть принята во внимание, а часть точно - нет. Мы об этом заявили во время Нормандской встречи».

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При этом он отметил, что три позиции точно не могут точно быть поддержаны. «Первая - временно внутренне перемещенные лица будут лишены права голосования на Донбассе и будут голосовать в каких-то других местах. Я как президент этого не позволю, потому что это украинские граждане, это если хотите украинский якорь Донбасса и они будут голосовать на местных выборах на Донбассе», - подчеркнул Порошенко. По его словам, неприемлемым является ограничение права участия украинских политических партий в местных выборах на Донбассе. «Этого не будет, это Конституционная норма», - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что условием проведения демократических выборов на Донбассе есть полноценная деятельность украинских СМИ на Донбассе. Он добавил, что эти противоречивые вещи были выдвинуты как предмет для обсуждения, но «по моим директивам нашли решительный отпор со стороны украинской делегации и были сняты с обсуждения».