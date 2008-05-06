Если бы президентские выборы состоялись сегодня (опрос)

Лидер БЮТ, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО имеет больше всего шансов победить на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса общественного мнения, проведенного ООО «ФОМ-Украина», представил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Александр БУХАЛОВ.

Так, за Ю.ТИМОШЕНКО готовы отдать свои голоса 23,7% опрошенных, за Виктора ЯНУКОВИЧА - 21,2%, за Виктора ЮЩЕНКО - 8%.

Не принимали бы участия в выборах 9% респондентов, проголосовали бы против всех 9,3%, затруднились ответить 17,3%.

А.БУХАЛОВ отметил, что уровень поддержки Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЮЩЕНКО постепенно падает. Так, например, за Ю.ТИМОШЕНКО в марте текущего года, в случае проведения президентских выборов, проголосовали бы 23,9%, а в январе – почти 26,8%. В то же время за В.ЮЩЕНКО в марте проголосовали бы 9,1%, а в январе – почти 9,9%. В то же время, рейтинг В.ЯНУКОВИЧА имеет тенденцию к росту – в марте в случае проведения президентских выборов за него голосовали бы 19,3%, а в январе - 20,3%.

Опрос проводился 16-25 апреля 2008 года, всего было опрошено 2 тыс. респондентов, погрешность выборки 2,2%.