Криль: Тимошенко выступила крышей и тараном

Народный депутат Украины, лидер политической партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ убежден, что методы Кабмина по смене руководства Фонда государственного имущества являются “типичным рейдерским захватом”.

Об этом говорится в заявлении И.КРИЛЯ, переданном УНИАН пресс-службой “Единого центра”.

«Смена руководства Фонда госимущества очень напоминает типичный рейдерский захват. Но речь идет не о предприятии, а о государственном учреждении, и рейдером здесь выступает правительство во главе с Юлией Владимировной», – сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, методы Кабмина ничем не отличаются от методов рейдеров – чаще всего они пренебрегают законом или ищут пробела в законодательстве.

«Как рядовые рейдеры покупают решения судей, добиваясь смены руководителей предприятий, так и правительство, обратившись в Окружной админсуд Киева, отменяет Указ Президента, хотя этот суд не имеет права рассматривать такие дела и выносить по ним решения», – отметил И.КРИЛЬ.

Он также высказал удивление как способом, которым Ю.ТИМОШЕНКО "продвигает" Андрея ПОРТНОВА на должность главного защитника государственного имущества в Украине, так и самой персоной А.ПОРТНОВА, которую связывают со многими рейдерскими скандалами.

«Часто для захвата предприятия рейдеры используют судебных исполнителей, чтобы те объяснили старому руководству, кто теперь в доме хозяин. А если нужен силовой вариант, привлекают милицию или охранные фирмы. В случае с Фондом госимущества «крышей и тараном» выступила сама премьер», – сказал он.

И.КРИЛЬ отметил, что сегодня, когда страна постоянно находится в постоянном процессе рейдерских захватов, Ю.ТИМОШЕНКО решила возглавить этот процесс, не гнушаясь нарушением закона и демонстрируя правовой нигилизм.

«Как известно, Генпрокуратура вынесла протест на правительственные постановления относительно ФГИУ, однако Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что Кабмин отклонил этот протест, хотя правительство на заседании в этот день даже не касалось этого вопроса», – отметил он.

И.КРИЛЬ напомнил, что правительство в феврале отстранило Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от выполнения ее служебных обязанностей до 4 апреля, то есть действие того кабминовского постановления утеряно.

«В любом случае А.ПОРТНОВ никак не может руководить Фондом. Об этом говорят сейчас все ведущие эксперты, юристы, политики. Это вопрос (освобождение или назначение председателя ФГИУ – УНИАН) – в компетенции Верховной Рады Украины, а не правительства в лице одного человека», – убежден депутат.

Он не исключает, что такая настойчивость Ю.ТИМОШЕНКО в приватизационных вопросах вызвана ее намерениями предоставлять преференции в этом процессе близким к БЮТ представителям бизнеса. Он отметил, что, например, заявки на ознакомление с Одесским припортовым заводом подали компании «Еврохим», «Днепроазот», которые подконтрольны совладельцам «Приватбанка», и «Нефтехимимпекс», контролируемый Константином ЖЕВАГО.