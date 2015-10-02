Участники переговоров в Париже подчеркнули недопустимость проведения фейковых выборов - Порошенко

Об этом Порошенко сказал в пятницу в Париже на пресс-конференции украинским журналистам, передает собственный корреспондент УНИАН.

Как известно, переговоры в Нормандском формате прошли с участием президентов Украины, России и Франции Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель. "Абсолютно твердо и четко отмечено всеми участниками о недопустимости проведения фейковых выборов", - сказал он.

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Порошенко подчеркнул, что выборы должны пройти исключительно в соответствии с украинским законодательством и в соответствии с критериями ОБСЕ. При этом президент Украины выразил "осторожную надежду", что результаты сегодняшних переговоров будут реализованы и сепаратистами.

Говоря о сроках восстановления контроля над границей, президент Украины напомнил, что "у нас это есть в Минских договоренностях". "Мы ни в коем случае не допустим смещения этих сроков", - подчеркнул он.

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"Война будет закончена тогда, когда будет освобожден последний клочок украинской земли. Пока у нас есть оккупированные территории, война не закончилась", - добавил Порошенко.

Он также подтвердил, что отвод легкого вооружения начинается "с завтрашнего дня". При этом президент подчеркнул, что необходимо обеспечить более эффективное использование потенциала ОБСЕ.