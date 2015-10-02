В Париже пройдет встреча лидеров стран "нормандской четверки"

Как сообщал УНИАН, 1 октября Петр Порошенко, Ангела Меркель и Франсуа Олланд во время телефонного разговора согласовали позиции накануне встречи.

Темой сегодняшних переговоров станет проведение местных выборов в контролируемых боевиками районах Донбасса, обеспечение доступа для международных наблюдателей, отвод вооружений от линии разграничения, сообщает радио "Свобода".

"Мы далеки от решения (конфликта - ред.), Но есть элементы, которые повышают нашу уверенность, что кризис может быть преодолен, и самое главное, что сейчас нет обстрелов", - сказал президент России Владимир Путин.

Как заявили в администрации президента Украины, Петр Порошенко сегодня в Париже поставит перед Россией вопрос отмены "выборов" сепаратистов на Донбассе, также будут обсуждаться договоренности по отводу в зоне конфликта на востоке Украины оружия калибром менее 100 мм и вопрос доступа в оккупированные районы международных гуманитарных организаций.

С 1 сентября интенсивность боевых действий на Донбассе значительно уменьшилась, 2 октября все стороны конфликта показали полное прекращение обстрелов.