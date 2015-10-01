В Кремле заявили, что Путин и Порошенко не проведут двухстороннюю встречу в Париже

Об этом сообщает РИА «Новости».

«В графике нет», - сказал Песков на вопрос о встрече Путина и Порошенко.

Ранее замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил, что Киев рассматривает вопрос о проведении двусторонней встречи Путина и Порошенко.

«По состоянию на сегодня, действительно есть запрос от российской стороны на проведение двусторонней встречи с президентом Украины, но сейчас он рассматривается», - сказал Елисеев.

Как сообщал УНИАН, лидеры «нормандской четверки» планируют 2 октября провести в Париже обсуждение выборов на Донбассе, отвод войск и прочие аспекты минских договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Сегодня в АП сообщили, что Порошенко в Париже потребует от России отменить псевдовыборы на Донбассе.