Порошенко в Париже потребует от России отменить псевдовыборы на Донбассе - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

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“Самым важным вопросом будет вопрос об отмене российской стороной проведения фейковых выборов на Донбассе, соответственно, 18 октября и 1 ноября, и в этом вопросе есть единая позиция для Украины, Германии и Франции, и эта позиция была подтверждена в Нью-Йорке во время двусторонних встреч, соответственно, с президентом Франции и канцлером ФРГ о том, что важной предпосылкой дальнейшего процесса мирного урегулирования является однозначная отмена Россией этих выборов”, - подчеркнул Елисеев.

Как отметил заместитель главы АП, это отмена должна произойти "без каких-либо условий и немедленно".

Он сказал, что в Париже "мы завтра посмотрим, насколько эта позиция, совместная трехсторонняя позиция Украины, Франции и Германии, будет услышана российской стороной".