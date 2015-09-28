ИС: В "республиках" готовятся к псевдовыборам: "ДНР" хочет легализации в Украине, а "ЛНР" - присоединения к РФ

Об этом сообщил руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

Отмечается, что проведение данных «выборов» рассматривается исключительно как средство давления на Киев с целью выхода на анонсированные представителями «ДНР» выборы 21.02.2016, которые считаются вариантом дальнейшей легализации «ДНР».

"В «правительстве ДНР» обсуждается возможность принятия участия 21.02.2016 в выборах в «ДНР» политических партий, зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины. Эти партии должны будут встать на учет в «ЦИК» и «Минюсте» "ДНР", - говрится в сообщении ИС.

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Тымчук подчеркивает, что основным требованием к данным партиям для участия в «выборах» будет признание «конституции ДНР». Кроме того, в качестве потенциальных участников рассматриваются местные организации партий «Русский блок», «Русско-Украинский союз» и Славянской партии, представители которых находятся на временно неподконтрольной Украине территории (Донецкая область, АР Крым).

В то же время в «ЛНР» (где "выборы" запланированы на 1 ноября) российские «кураторы» планируют привлечь кандидатов от движения «Мир Луганщине» к обсуждению темы интеграции «ЛНР» в РФ и возможности проведения референдума по указанному вопросу.

"По указанию российских «кураторов» лидеры «ЛНР» должны распространять заявления о поступлении «большого количества обращений» от местного населения по вопросу проведения референдума о присоединении «ЛНР» к России", - сообщили в ИС.