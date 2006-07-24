УНП, БЮТ и Пора перекрыли движение на углу Грушевского и Шелковичной

Украинская народная партия установила две палатки на проезжей части на углу улиц Грушевского и Шелковичная.

Как передает корреспондент УНИАН, эти палатки окружили представители Блока Юлии Тимошенко и гражданской партии “Пора”. Также к ним подошли сторонники Партии регионов. Их разделяет граница спецподразделения милиции. В толпе остались заблокированными несколько машин. Движение транспорта продолжается по ул. Шелковичной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, около двух тысяч киевлян по инициативе Украинской народной партии приняли участие в походе от палаточного городка, что на Майдане Незалежности, в Верховную Раду с требованием досрочного роспуска парламента. Координатор акции от УНП Михаил РАТУШНЫЙ сообщил, что попытки затеять провокации против участников акции со стороны сторонников Партии регионов были остановлены представителями милиции.

«УНП намерена и в дальнейшем проводить такие акции протеста и увеличивать количество их участников», - сообщил М.РАТУШНЫЙ. Он также отметил, что, «к сожалению, не все политические партии, присутствующие на Майдане, поддержали акцию УНП».

Как сообщал УНИАН, два часа тому назад активисты Партии регионов перекрыли движение по улице Грушевского от улицы Шелковичной к Липской.