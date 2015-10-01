Президент США Барак Обама подписал распоряжение о поставке в Украину военных радаров Q36.

Об этом заявил представитель Атлантического совета Адриан Каратницкий, сообщает Медуза.

Новые передвижные радарные установки, общая стоимость которых оценивается в 20 миллионов долларов, помогут украинским военным засекать запуск ракет и артиллерийских снарядов с расстояния 18 и 24 километра соответственно.

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По словам Каратницкого, в 75% случаев причиной потерь украинских военнослужащих являются именно ракетные и артиллерийские обстрелы со стороны противника.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября американский посол в Украине Джеффри Пайетт написал в Twitter со ссылкой на встречу вице-президента США Джо Байдена с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке, что Соединенные Штаты передадут Украине в течение осени новые контрбатарейные радары.

"Среди многих вопросов вице-президент Байден сообщил Порошенко, что новые контрбатарейные радары Q36 поступят в Украину этой осенью", - сообщил Пайетт.