Россия использует передвижные крематории для устранения следов преступлений в Украине - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Читайте такжеПорошенко рассказал, сколько территорий Крыма и Донбасса оккупировала Россия

"Несмотря на тот факт, что сегодня Россия отказывается официально признать свое прямое военное вторжение, сегодня нет никакого сомнения, что это агрессивная война против моей страны, против Украины.

Читайте такжеРоссийская делегация покинула зал перед выступлением Порошенко в ООН (фото)

Для того чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, российское руководство приказало снять воинские опознавательные знаки с его военнослужащих и идентификационные знаки с его военной техники, отказаться от своих солдат, которые были захвачены на поле боя, и цинично использовать передвижные крематории для устранения следов преступлений на территории Украины", - подчеркнул Порошенко.