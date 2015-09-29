Дело Ерофеева-Александрова передадут Высшему спецсуду для определения подсудности
Голосеевский райсуд Киева принял решение о передаче дела российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева в Высший специализированный суд для определения подсудности уголовного производства.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня огласил председательствующий коллегии Голосеевского райсуда Киева Николай Дидык. "Коллегия судей решила уголовное производство в отношении Ерофеева Евгения, Александрова Александра направить в Апелляционный суд Киева для обращения с представлением в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел для решения вопроса для направления уголовного производства из одного суда в другой", - отмечается в постановлении.
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Также суд принял решение при отсутствии других ходатайств меру пресечения Ерофееву и Александрову оставить без изменений - содержание под стражей до 21 ноября.
В решении суда указывается, что постановление обжалованию не подлежит.
Сегодня адвокаты задержанных в Луганской области Александрова и Ерофеева в ходе подготовительного судебного заседания в Голосеевском районном суде Киева обратились в суд с ходатайством вернуть прокуратуре обвинительный акт из-за неправильности определения места подсудности. По их словам, рассмотрение дела должно проходить по месту совершения преступления подозреваемыми, то есть в одном из судов Луганской области.
Как сообщал УНИАН. 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.
Он отметил, что эти российские военнослужащие подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса. Матиос также сказал, что прокуратура будет просить суд максимального наказания для российских спецназовцев.