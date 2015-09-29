Порошенко рассказал, сколько территорий Крыма и Донбасса оккупировала Россия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии в отношении мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Президент подчеркнул, что на Донбассе нет "ни гражданской войны, ни внутреннего конфликта".

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"Украинские территории, которые оккупированы Россией в Крыму и на Донбассе, составляют примерно 44 тысячи квадратных километров, а миллионы украинцев оказались под оккупацией", - подчеркнул президент.

Порошенко отметил, что целью России, которая развязала против Украины войну, является попытка "заставить украинский народ отказаться от своего суверенного выбора в построении свободной, демократической, процветающей европейской страны".