Россия десятилетиями создавала вокруг себя "пояс нестабильности", развязывая войны - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал сегодня в Нью-Йорке на общеполитической дискуссии по поводу мировых проблем в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

"Несмотря на тот факт, что пока Россия отказывается официально признать прямое военное вмешательство, сегодня нет никаких сомнений, что это агрессивная война направленная против моей страны, против Украины. Для того, чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество, руководство России просит снимать отличительные знаки военных и отличительные знаки военного оборудования. Она отказывается от солдат, которые были захвачены на поле боя, и цинично использует мобильные крематории, чтобы устранить все следы преступления в Украине. Это и не гражданская война, и не внутренний конфликт", - заявил Порошенко.

Читайте такжеРоссийская делегация покинула зал перед выступлением Порошенко в ООН (фото)

"За более, чем 24 года, которые прошли с момента сомнительной процедуры передачи постоянного членства в Совбезе ООН от бывшего Советского Союза к РФ, Россия не только развязывала гибридные войны. И действительно, для того, чтобы сохранить свое влияние в соседних странах, Россия в течение десятилетий намеренно создавала вокруг себя пояс нестабильности", - заявил президент.

Читайте такжеМы остановили российскую армию, но в любой момент конфликт может развиться - Порошенко

Отметим, что вчера на сессии Генассамблеи ООН выступил российский лидер Владимир Путин. Он, в числе всего прочего, заявил о том, что Украина должна начать диалог с так называемыми "ЛНР" и "ДНР".