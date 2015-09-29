Порошенко призвал ООН активнее принимать участие в разрешении спровоцированного Россией конфликта
Президент Украины Петр Порошенко и глава 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Могенс Люккетофт обсудили вопросы более активного привлечения ООН к разрешению конфликта, спровоцированного агрессией России на Донбассе.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.
Также Люккетофт отметил роль Украины в создании ООН и весомый вклад нашего государства в ее деятельность и заверил в поддержке украинских инициатив, направленных на мирное урегулирование конфликта, вызванного российской агрессией.
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Собеседники согласились, что право вето постоянных членов Совета безопасности ООН следует ограничить. «Агрессор не должен иметь права вето», - заявил президент Украины.
Кроме того, отмечается, что глава Украинского государства поздравил Люккетофта с избранием на пост и выразил надежду, что его деятельность будет способствовать соблюдению членами ООН ее основополагающих принципов и Устава, а также усилению эффективности организации и ее миротворческого потенциала.