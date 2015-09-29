Порошенко и Дуда: в случае проведения псевдовыборов на Донбассе следует усилить военную помощь Украине

Глава государства высоко оценил последовательную и твердую поддержку Польшей усилий Украины, направленных на установление мира и политическое урегулирование ситуации на Донбассе.

В ходе встречи Анджей Дуда подчеркнул, что Польша была и будет оставаться надежным союзником Украины в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, в реализации проевропейских реформ.

Главы двух государств обсудили ситуацию на Донбассе. Президент Польши акцентировал внимание на недопустимости "замораживания" конфликта. Петр Порошенко и Анджей Дуда осудили проведение псевдовыборов на оккупированных территориях и согласились, что в случае их проведения должна быть усилена военно-техническая помощь Украине и усилены санкции против России.

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Президенты Украины и Польши также обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня, а также развития сотрудничества в регионе Восточной Европы, в частности в формате «Вышеградская четверка + Украина» и договорились о следующей встрече в этом формате.

Собеседники также договорились о визите Президента Дуды в Украину в этом году.

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Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко после переговоров в двустороннем формате с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом заявил, что Украина получила заверения от ЕС в том, что вопрос Сирии не может быть смешан с вопросом о ситуации с безопасностью в нашей стране.