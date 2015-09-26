Добровольческие батальоны интегрируют в новые полицейские и гвардейские подразделения

Добровольческие батальоны в системе Министерства внутренних дел Украины будут реформированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове после принесения присяги полицейскими заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Он отметил, что сегодня в рядах новой харьковской полиции находятся 27 человек, которые прошли АТО, в том числе из добровольческих подразделений.

“Эти ребята будут интегрироваться как в патрульную полицию, так и, большинство из них хотят этого, они пойдут в корпус оперативного внезапного действия, в спецназ. Также эти ребята пойдут в Национальную гвардию, которая сейчас меняется, где также создаются новые подразделения”, - сказал Аваков.

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Он также отметил, что продолжат существование специальные подразделения милиции, которые будут преобразованы в специальные полицейские подразделения.

“Никто не отменял специальные подразделения милиции, которые останутся специальными подразделениями полиции до тех пор, пока враг у ворот и пока будет нужна специальная полиция, которая будет пресекать эти ситуации. Ребят этих мы ценим, уважаем и дальше будем стараться продвигать”, - подчеркнул Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове премьер-министр Украины Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков дали старт работе патрульной службы: присягу принесли около 800 новых патрульных полицейских.