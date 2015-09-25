МИД Украины обеспокоено попытками террористов блокировать доставку гуманитарных грузов на Донбасс

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины относительно блокирования деятельности международных гуманитарных организаций в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В МИД убеждены, что такие безответственные действия являются недопустимыми, учитывая приближение осенне-зимнего периода и увеличение гуманитарных потребностей гражданского населения.

«Они противоречат международно признанным гуманитарным принципам, нарушают международное гуманитарное право, а также Минские договоренности, которые предусматривают безопасный доступ, доставку, хранение и распределение гуманитарной помощи среди тех, кто в ней нуждается», - напомнили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В документе отмечается, что международные гуманитарные организации, которые предоставляют Украине гуманитарную помощь, должным образом аккредитованные Министерством иностранных дел Украины согласно национального законодательства и не требуют никакой дополнительной «регистрации».

«В Украине подтверждают свою преданность и исключительную важность сотрудничества с международными гуманитарными организациями и в дальнейшем всячески способствовать организации бесперебойной доставки гуманитарной помощи гражданскому населению, проживающих на оккупированных территориях Донбасса», - подчеркнули в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О`Брайен заявил, что боевики группировки «ЛНР» приказали сотрудникам международных гуманитарных организаций покинуть контролируемые террористами территории востока Украины.

По его словам, поддерживаемые Россией террористы приказали агентствам ООН и нескольким организациям по вопросам здравоохранения завершить деятельность на оккупированных территориях до конца этой недели.