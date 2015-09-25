Полторак пригласил министра обороны США посетить Украину

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Пентагоне.

"Сегодня я пригласил хорошего друга Украины, министра обороны США посетить Украину, чтобы он увидел собственными глазами, какие изменения происходят в Украине, и убедился, что Украина сейчас совершенно другая страна", - сказал Полторак.

Глава украинского оборонного ведомства отметил, что Украина проводит реформирование экономики, Вооруженных сил и строит европейскую страну с демократическими ценностями.

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После завершения пресс-конференции, Картер пожимая руку Полтораку сказал, "увидимся в Украине".

Как сообщал УНИАН, министр обороны США Эштон Картер заверил, что дискуссии по Сирии с Российской Федерацией не изменят политику США в отношении осуждения действий России в Украине и не изменят политику санкций.