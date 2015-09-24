Большая часть слушаний жалоб Клюева на ЕС за санкции прошла в закрытом режиме (фото)

Европейский суд начал слушания жалобы экс-депутата Сергея Клюева на Совет Европейского Союза за примененные в отношении него санкции. Большая часть рассмотрения прошла в закрытом режиме.

Об этом с места события сообщает собственный корреспондент УНИАН.

Сразу после открытия слушаний, которые начались в четверг в Люксембурге в Голубом зале, председательствующий судья Гвидо Берардис (Guido Berardis) огласил два решения по другим делам и попросил присутствующих, кроме представителей сторон, покинуть помещение.

Читайте такжеШокин объяснил, почему до сих пор не арестован Клюев

Рассмотрение продолжилось в присутствии представителя Клюева Брайана Кеннели (Brian Kennely) и Европейского Совета Алваро де Элера-Сан Мигель Хуртадо (Alvaro de Elera-San Miguel Hurtado).

"Таким образом ЕС продемонстрировал, что он боится открытости процесса из-за отсутствия аргументов, достаточных для поддержания своей позиции", - прокомментировал УНИАН такое решение суда украинский адвокат Клюева Юрий Сухов.

Через полчаса возобновились слушания в открытом режиме в части "вопросы-ответы".

Защита Клюева настаивал на том, что внесение уточнений в решение ЕС, которыми определялись критерии, за что именно эти лица попадают в "черный список" ЕС, не является значительным, а потому, по сути, остаются теми же. Сторона же ЕС отрицает это, говоря, что внесение уточнений в предварительное определение критериев является новым критерием, и, соответственно, санкции являются новыми.

Напомним, что в марте ЕС в отношении Клюева сообщил, что он находится в списке как лицо, "которое является субъектом расследования в Украине за причастность к преступлениям, связанным со злоупотреблением государственными средствами". В июне, кроме вышеприведенного критерия, ЕС добавил, что Клюев является "лицом, которое ассоциируется с определенным человеком (Андреем Клюевым), преследуемым властями за злоупотребление государственными средствами".

Защита Клюева также утверждает, что у Совета ЕС не было достаточных оснований для принятия решения из-за нехватки достаточных доказательств с украинской стороны. ЕС утверждает, что этот вопрос является вопросом к украинской стороне.

В ходе сессии на вопрос судьи, что именно стоит за решением ЕС продлить в июне санкции в отношении Клюева только на три месяца, до октября, а не до марта 2016 года, как это было в отношении к другим лицам (Елены Лукаш и Дмитрия Табачника), которые находятся в том же списке, Элера заявил, что он не может предоставить эту информацию, потому что слушания проходят в открытом режиме.

Комментируя ход судебного заседания в его открытой части, украинский адвокат Сухов сказал: "Представители ЕС отказываются доказывать, что было достаточно оснований для такого решения. При этом ЕС говорит, что если Клюев с чем-то не соглашается, то все действия он должен обжаловать в Украине, но при этом ЕС не учитывает, что действующее законодательство не дает возможности обжаловать определенные действия Генеральной прокуратуры".

Читайте такжеСоболев рассказал, как Сергею Клюеву дали сбежать из Украины

Отвечая на вопрос относительно возможного решения по этому делу, адвокат отметил, что в Суде ЕС уже есть прецедент, когда было признано, что при принятии такого решения ЕС не оценил основания обращения соответственно государства". "Если суд учтет прецедент, на который ссылалась защита Клюева, то я думаю, что решение будет положительным", - подчеркнул он.

Сроки принятия решения не известны.