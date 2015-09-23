Европейский суд начал рассмотрение жалобы Арбузова на ЕС за санкции (фоторепортаж)

Европейский суд начал рассмотрение жалобы бывшего первого вице-премьера Украины Сергея Арбузова против Европейского Союза за примененные против него санкции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, слушания начались в среду во второй половине дня в Люксембурге в Голубом зале суда.

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Арбузова представляла адвокат из Праги (Чехия) Марина Махиткова (Marina Machytkova), Европейский Союз - Андреа Вестерзоф Леффлерова (Andrea Westerhof Lofflerova). Во время слушания категорически запрещено проводить фото- или видеосъемку, запрещено пользоваться диктофоном, компьютерами и телефонами. Всего в зале, кроме работников суда, переводчиков и участников процесса, было девять человек.

Жалобу рассматривали три судьи, а сами слушания в открытой для публики части проходили на чешском и французском языках. Сначала пятнадцать минут выступала представитель Арбузова, затем пятнадцать минут - представитель ЕС. Обе говорили на чешском языке.

В частности, представитель Арбузова отметила, что информация, которую предоставила украинская власть, не соответствует действительности. Также, убеждала она, ЕС не проверил информацию, предоставленную украинской стороной. "Поэтому санкции были приняты в нарушение европейского законодательства", - сказала Махиткова.

В свою очередь, представитель ЕС заявила, что Совет использовал документы, которые были направлены украинской властью, и Совет не должен доказывать, что предоставленная информация соответствует действительности, поскольку это дело украинской власти.

В дополнение Вестерзоф Леффлерова сказала, что этот человек находится в розыске Интерпола с красной пометкой, что означает, что он может быть арестован.

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Затем началась сессия вопросов и ответов, которая длилась почти час. После этого председательствующий объявил, что дальше рассмотрение дела пройдет за закрытыми дверями, и оно длилось полчаса.

По завершении рассмотрения адвокат Арбузова отказалась комментировать дело, сославшись на юридическую тайну. Она также отказалась прогнозировать возможный результат, сказав, что "у нас так не принято". Относительно сроков принятия судебного решения ей не известно.

В четверг в этом же зале состоится слушание жалобы экс-депутата Сергея Клюева и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.