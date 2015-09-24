В России заявили о вторжении очередного "гумконвоя" на Донбасс (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Очередная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса пересекла российско-украинскую границу. Маршрут до пунктов пропуска пройден без задержек, непредвиденных ситуаций в пути не произошло», - заявили в ведомстве.

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В пути следования колонна МЧС России разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска «Донецк», вторая – на «Матвеев-Курган».

Заявляется, что все мероприятия на пунктах пропуска осуществлялись в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины, а также наблюдателей миссии ОБСЕ. Автомобили МЧС России въезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз.

После завершения всех процедур в общей сложности более 100 автомобилей продолжили движение в пункты разгрузки Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что очередной 38-й российский так называемый «гуманитарный конвой» вторгся на Донбасс в нарушение норм международного и отечественного законодательства.

По словам помощника председателя Государственной пограничной службы Украины, поскольку перемещение грузовиков в очередной раз происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства, которое регламентирует порядок направления гуманитарных грузов, и представители Международного комитета Красного Креста участия в его оформлении не принимали, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций.

«В результате визуального наблюдения было установлено, что большинство грузовиков заполнены лишь наполовину, что может свидетельствовать об определенной демонстративности указанной акции», - отметил Слободян.

Справка УНИАН. Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержание которых украинской стороне неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО Украины заявили, что все российские «гумконвои» направлены исключительно на поддержку боевиков. Преимущественно грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

В МИД не раз требовали от РФ прекратить нарушения суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой "гуманитарной помощи".